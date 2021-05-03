За сутки в ХМАО не зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19

Прирост умерших от коронавируса в Югре остановился: за воскресенье, 2 мая, не зарегистрировано ни одного летального исхода, причиной которого стал бы COVID-19. Это следует из сообщения регионального оперштаба, где сказано, что общее число умерших югорчан за всю пандемию составляет 793 человека — столько же, сколько и днем ранее.

Общее число жителей региона, которые в период эпидемии подхватили вирус, на сегодня составляет 56 161 человек — причем 54 841 из них уже излечился. В больницах лежат 32 пациента в тяжелом состоянии, половина — на искусственной вентиляции легких.