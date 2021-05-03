За сутки в ХМАО число югорчан с коронавирусом увеличилось на 47 человек

Коронавирус: плюс еще 47 югорчан. По сообщению регионального оперштаба, за воскресенье, 2 мая, новые случаи заболевания COVID-19 обнаружены в 12 муниципалитетах округа. Лидируют столицы региона — фактическая и экономическая:

Ханты-Мансийск – 12; Сургут – 11; Нижневартовск – 8; Сургутский район – 4; Мегион – 2; Нефтеюганск – 2; Урай – 2; Октябрьский район – 2; Когалым – 1; Лангепас – 1; Нягань – 1; Ханты-Мансийский район – 1.

«На момент выявления у 36 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 10 зафиксирована пневмония, у одного — бессимптомно», — сообщают в оперштабе.

Таким образом, общее количество жителей ХМАО, обнаруживших у себя коронавирус, на сегодняшний день составляет 56 161 человек.