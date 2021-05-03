За сутки в ХМАО число югорчан с коронавирусом увеличилось на 47 человек

Коронавирус: плюс еще 47 югорчан. По сообщению регионального оперштаба, за воскресенье, 2 мая, новые случаи заболевания COVID-19 обнаружены в 12 муниципалитетах округа. Лидируют столицы региона — фактическая и экономическая:
- Ханты-Мансийск – 12;
- Сургут – 11;
- Нижневартовск – 8;
- Сургутский район – 4;
- Мегион – 2;
- Нефтеюганск – 2;
- Урай – 2;
- Октябрьский район – 2;
- Когалым – 1;
- Лангепас – 1;
- Нягань – 1;
- Ханты-Мансийский район – 1.
«На момент выявления у 36 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 10 зафиксирована пневмония, у одного — бессимптомно», — сообщают в оперштабе.
Таким образом, общее количество жителей ХМАО, обнаруживших у себя коронавирус, на сегодняшний день составляет 56 161 человек.