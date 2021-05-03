МЧС попросило жителей Югры не терять бдительности на праздниках

От пожаров предостерегло главное управление МЧС России по Югре: специалисты обратились к югорчанам с просьбой не терять бдительность, отмечая праздники.

«Уезжая из дома, советую полностью отключить все электрические и газовые приборы в доме. Стоит не забывать, что большинство несчастных случаев происходит из-за оставленных без присмотра детей», — говорит начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Виталий Трухин. Он же напомнил, что необходимо соблюдать правила пожарной безопасности на природе — в случае пожара или любого другого ЧП вызывать пожарных или спасателей: на мобильниках следует набрать номер 101.

Напомним, что вообще разводить огонь в лесах запрещено — тем, кто собирается на каникулы на пикники, следует об этом помнить. «Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных для этого местах при выполнении некоторых требований. В случае сжигания мусора – это котлован глубиной 1,3 метра и 1 метр в диаметре, или площадкой с прочно установленной на ней металлической емкостью из негорючих материалов – бочка, бак, мангал», — комментирует начальник пресс-службы ГУ МЧС по ХМАО-Югре Вадим Симоненко.

Попасться спасателям или правоохранительным органом с дымящимся шампуром посреди в лесу — не единственный верный способ испортить майскую декаду: обзор действий, запрещенных во время праздников, смотрите на siapress.ru.