ГИБДД ХМАО будут проводить рейды на майские выходные

Сотрудники ГИБДД Югры усилят контроль на дорогах в период майских праздников. Так, профилактические рейды состоятся 3, 4 и 10 мая. Ранее подобное мероприятие состоялось 30 апреля.

«Уважаемые водители, будьте внимательны при проезде пешеходных переходов. Заблаговременно снижайте скорость, не спешите объезжать транспорт, остановитесь и пропустите пешеходов, переходящих дорогу. Во дворах всегда помните, что на дорогу неожиданно может выбежать ребенок. При перевозке детей обязательно используйте детские удерживающие устройства и ремни безопасности», – указано в сообщении Госавтоинспекции ХМАО.