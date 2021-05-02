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В майские праздники на дорогах Югры усилят контроль

ГИБДД ХМАО будут проводить рейды на майские выходные

В майские праздники на дорогах Югры усилят контроль
фото: pixabay.com

Сотрудники ГИБДД Югры усилят контроль на дорогах в период майских праздников. Так, профилактические рейды состоятся 3, 4 и 10 мая. Ранее подобное мероприятие состоялось 30 апреля.

«Уважаемые водители, будьте внимательны при проезде пешеходных переходов. Заблаговременно снижайте скорость, не спешите объезжать транспорт, остановитесь и пропустите пешеходов, переходящих дорогу. Во дворах всегда помните, что на дорогу неожиданно может выбежать ребенок. При перевозке детей обязательно используйте детские удерживающие устройства и ремни безопасности», – указано в сообщении Госавтоинспекции ХМАО.


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02 мая в 14:37, просмотров: 1485, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
02 мая в 20:59
Усилить контроль надо не вообще на дорогах, а за перевозкой детей по дорогам на спортивные мероприятия. Не так и давно произошла трагедия с нефтеюганскими спортсменами в ХМАО. Трагедия на всю страну. А выводы не сделаны. И вот опять на Ставрополье трагедия с юными спортсменами из Волгограда. Неужели нельзя издать закон такой, чтобы междугородние перевозки детей на соревнования производились только в сопровождении ГИБДД. Бог с ними с деньгами. Ужесточить правила на получение разрешений ревозок. А тех руководителей, кто разрешает перевозки детей без соблюдения норм безопасности немедленно в «кутузки» на длительные срока. Необходимы «драконовый меры» иначе до каких же пор будут гибнуть дети на дорогах?! Вроде и органов ГИБДД много и все что-то контролируют на дорогах, а главную свою миссию не выполняют. Как же так ?

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