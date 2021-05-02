Няганец заплатит 15 тысяч за нарушение самоизоляции

В Нягани ковид-положительный мужчина не стал соблюдать самоизоляцию и поплатился за это. Теперь ему предстоит выплатить 15 тысяч рублей штрафа. Силовики установили, что горожанин нарушал самоизоляцию, хотя ему было необходимо оставаться дома до тех пор, пока два теста не покажут отрицательный результат.

«Постановлением Няганского городского суда ХМАО-Югры от 23.03.2021 виновное лицо, привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, вынесено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей», – пишет пресс-служба Роспотребнадзора Югры.