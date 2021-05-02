16+
Логотип Сиапресс
USD  74,8451   EUR  90,5850  

Новости

Больше новостей
Следует ли часть бюджета на ремонт дорог перераспределить на ремонт дворовых проездов?
Комментировать
0
У вас есть дача?
Комментировать
0
Планируете ли вы на пенсии оставаться жить в Югре?
Комментировать
0
Следует ли на майские праздники запретить продажу алкоголя?

Да, полностью 16.4%

Да, частично 25.4%

Нет 55.7%

Не знаю 2.5%

Всего голосов: 201

Комментировать
0
Вы потребляете...

больше, чем официальная потребительская корзина 77.3%

меньше, чем официальная потребительская корзина 9.2%

столько же 4.8%

не знаю 8.7%

Всего голосов: 207

Комментировать
0
Больше опросов

Югорчанин с коронавирусом не соблюдал самоизоляцию: за нарушение придется ответить рублем

Няганец заплатит 15 тысяч за нарушение самоизоляции

Югорчанин с коронавирусом не соблюдал самоизоляцию: за нарушение придется ответить рублем
фото: pixabay.com

В Нягани ковид-положительный мужчина не стал соблюдать самоизоляцию и поплатился за это. Теперь ему предстоит выплатить 15 тысяч рублей штрафа. Силовики установили, что горожанин нарушал самоизоляцию, хотя ему было необходимо оставаться дома до тех пор, пока два теста не покажут отрицательный результат.

«Постановлением Няганского городского суда ХМАО-Югры от 23.03.2021 виновное лицо, привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, вынесено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей», – пишет пресс-служба Роспотребнадзора Югры.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:01, просмотров: 71, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Вымер целый Сургут: опубликованы показатели избыточной смерти за 2020 и первый квартал 2021 1197
  2. Топ-5 дорогостоящих дач Югры, которые сдаются в аренду // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1118
  3. В Сургуте нашли очередной «склад грязи» 1002
  4. В Югре выявили еще 52 новых случая заражения COVID-19 913
  5. Еще один ковид-положительный пациент не дожил до конца пандемии 863
  6. В Сургуте назначили нового начальника контрольно-ревизионного управления 665
  7. Сургут второй день подряд остается в лидерах по суточному приросту ковид-положительных 479
  8. У сытоминского хора «Надежда» будут новые сценические костюмы 250
  9. Югорский боксер стал бронзовым призером чемпионата России 215
  10. Причиной отпуска на майские выходные для югорчан стало желание отдохнуть на природе и закрытые садики 153
  1. ​Это наш сукин сын 4222
  2. ​Спикер думы Нижневартовска Максим Клец покидает пост и регион 3755
  3. ​Летел низко. Легковушка перевернулась в Нижневартовске 3326
  4. ​Умер испанский «хохотун» Эль Риситас — герой мемов всего интернета 3266
  5. ​Нефтеюганец выругался в зале суда и продлил себе срок в колонии 3055
  6. ​Сотрудник управления по дорожному хозяйству Нижневартовска пойдет под суд 2893
  7. ​«Мы все ждали, когда придет Олег. Олег Брюханов – сын директора атомной станции»: история глазами очевидца из Припяти 2889
  8. ​В Нижневартовске реализуют масштабный экологический проект за смешные деньги 2814
  9. «В первые годы после аварии я только и слышала: «Этот умер, этот умер»: история глазами очевидца из Припяти 2701
  10. ​Будет вам алкоголь: ограничений продажи спиртного в Югре не планируется 2523
  1. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 20995
  2. Помощник депутата Госдумы обозвал офис Сургутнефтегаза стадионом 19181
  3. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 16122
  4. Отец не хотел давать денег сыну, поэтому зарезал его 14726
  5. Бесконечные шашлыки ждут россиян в мае: ​Путин продлил майские праздники 14670
  6. В Москве жестоко расправились с таксистом: попрощаться с убитым приехали коллеги 12706
  7. ​А у меня коты! 10138
  8. ​В Нижневартовске звонок о заложенной бомбе парализовал работу Самотлорнефтегаза 9283
  9. Депутат, отрицавший масочный режим, госпитализирован из-за коронавируса 8999
  10. ​Кто посадил «Петрушку» и кто за это сядет? 8671

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика