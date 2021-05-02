Только четверть югорчан взяли отпуск на период между майскими праздниками

Только 25 процентов из всех опрошенных югорчан возьмут отпуск с 4 по 7 мая. Об этом сообщает портал по поиску работы Зарплата.ру.

Отмечается, что часть из тех (а это порядка 37 процентов респондентов), кто решил уйти на внеплановых отдых, решили так поступить из-за оставить детей одних, так как детские сады закрыты на время праздников. 46 процентов собрались уехать на дачу, 31 процент останутся дома. Только 17 процентов решили поехать в другой город или страну.

«При этом 13 процентов жителей Югры не смогли согласовать отпуск на период с 4 по 7 мая и вынуждены оставить детей с одним из супругов или родственников, пока будут заняты работой. Еще в прошлом году Минтруда разъяснил, на какие категории организаций режим нерабочих дней не распространяется. В результате на этих майских праздниках продолжат функционировать 51 процент компаний региона, свидетельствуют данные опроса», – пишет пресс-служба Зарплаты.ру.