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Югорский боксер стал бронзовым призером чемпионата России

Спортсмен из Пыть-Яха завоевал бронзовые медали чемпионата России по боксу среди молодежи

Югорский боксер стал бронзовым призером чемпионата России
фото: pixabay.com

Боксер из Пыть-Яха завоевал бронзовые медали чемпионата России по боксу среди молодежи в категории до 60 килограмм. Об этом пишет Федерация Бокса России.

Напомним, что полуфинал состоялся накануне, 1 мая, в Серпухове. Кагир Минатуллаев уступил Радне Цибикову из Бурятии, но несмотря на это он получил деньги из призового фонда в размере 125 тысяч рублей.

Отмечается, что в турнире участвуют более 200 сильнейших боксеров из 53 регионов страны. Призовой фонд соревнования составляет 17,5 миллиона рублей.


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02 мая в 10:22, просмотров: 1409, комментариев: 0
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