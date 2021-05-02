Спортсмен из Пыть-Яха завоевал бронзовые медали чемпионата России по боксу среди молодежи

Боксер из Пыть-Яха завоевал бронзовые медали чемпионата России по боксу среди молодежи в категории до 60 килограмм. Об этом пишет Федерация Бокса России.

Напомним, что полуфинал состоялся накануне, 1 мая, в Серпухове. Кагир Минатуллаев уступил Радне Цибикову из Бурятии, но несмотря на это он получил деньги из призового фонда в размере 125 тысяч рублей.

Отмечается, что в турнире участвуют более 200 сильнейших боксеров из 53 регионов страны. Призовой фонд соревнования составляет 17,5 миллиона рублей.