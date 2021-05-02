В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 49 человек. За всю пандемию 56 114 местных жителей проходили лечение. Информацию об этом сообщает региональный штаб.
Территориально случаи распределились по 12 муниципалитетам округа:
- Сургут – 12;
- Ханты-Мансийск – 11;
- Нижневартовск – 7;
- Радужный – 4;
- Сургутский район – 4;
- Нижневартовский район – 3;
- Нягань – 2;
- Югорск – 2;
- Когалым – 1;
- Лангепас – 1;
- Нефтеюганск – 1;
- Ханты-Мансийский район – 1.
«На момент выявления у 28 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 зафиксирована пневмония, у 6 – бессимптомно. Контакт установлен в 47 случаях. По 2 контакты уточняются. Состояние 30 пациентов тяжелое, 13 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.
Накануне не зафиксировано летальных исходов среди пациентов. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 793 человека. За сутки излечился 41 человек, за весь период пандемии – 54 806 югорчан.