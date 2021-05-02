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Сургут второй день подряд остается в лидерах по суточному приросту ковид-положительных

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 49 человек

Сургут второй день подряд остается в лидерах по суточному приросту ковид-положительных
фото: siapress.ru

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 49 человек. За всю пандемию 56 114 местных жителей проходили лечение. Информацию об этом сообщает региональный штаб.

Территориально случаи распределились по 12 муниципалитетам округа:

  • Сургут – 12;
  • Ханты-Мансийск – 11;
  • Нижневартовск – 7;
  • Радужный – 4;
  • Сургутский район – 4;
  • Нижневартовский район – 3;
  • Нягань – 2;
  • Югорск – 2;
  • Когалым – 1;
  • Лангепас – 1;
  • Нефтеюганск – 1;
  • Ханты-Мансийский район – 1.

«На момент выявления у 28 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 зафиксирована пневмония, у 6 – бессимптомно. Контакт установлен в 47 случаях. По 2 контакты уточняются. Состояние 30 пациентов тяжелое, 13 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.

Накануне не зафиксировано летальных исходов среди пациентов. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 793 человека. За сутки излечился 41 человек, за весь период пандемии – 54 806 югорчан.


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Сегодня в 10:02, просмотров: 119, комментариев: 0
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