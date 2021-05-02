В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 49 человек. За всю пандемию 56 114 местных жителей проходили лечение. Информацию об этом сообщает региональный штаб.

Территориально случаи распределились по 12 муниципалитетам округа:

Сургут – 12;

Ханты-Мансийск – 11;

Нижневартовск – 7;

Радужный – 4;

Сургутский район – 4;

Нижневартовский район – 3;

Нягань – 2;

Югорск – 2;

Когалым – 1;

Лангепас – 1;

Нефтеюганск – 1;

Ханты-Мансийский район – 1.

«На момент выявления у 28 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 зафиксирована пневмония, у 6 – бессимптомно. Контакт установлен в 47 случаях. По 2 контакты уточняются. Состояние 30 пациентов тяжелое, 13 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.

Накануне не зафиксировано летальных исходов среди пациентов. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 793 человека. За сутки излечился 41 человек, за весь период пандемии – 54 806 югорчан.