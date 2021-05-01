В Югре за всю пандемию умерло 793 человека, проходивших лечение от коронавируса

В Югре накануне умер один пациент с лабораторно подтвержденным коронавирусом. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 793 человека. Информацию об этом сообщили в местном оперативном штабе.

Напомним, что накануне выявили 52 случая заражения. Состояние 29 пациента тяжелое, 16 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 55 человек, за весь период пандемии – 54 765 югорчан.

Больше всего зараженных зафиксировали в Сургуте, Нижневартовск, Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Нефтеюганске и Когалыме.