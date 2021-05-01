Новые случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в 15 муниципалитетах Югры

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 52 человек. За всю пандемию 56 065 жителей округа проходили лечение. Об этом пишет местный оперативный штаб.
Новые случаи территориально распределились по 15 муниципалитетам:
- Сургут – 11;
- Ханты-Мансийск – 10;
- Нижневартовск – 8;
- Нягань – 5;
- Октябрьский район - 3;
- Урай – 2;
- Нефтеюганский район - 2;
- Ханты-Мансийский район – 2;
- Лангепас - 2;
- Нижневартовский район - 2;
- Нефтеюганск - 1;
- Когалым – 1;
- Советский район – 2;
- Югорск – 2;
- Пыть-Ях – 2.
«На момент выявления у 33 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 19 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 51 случае. По 1 контакты уточняются. Состояние 29 пациента тяжелое, 16 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.