В Югре поймали аферистку, которая обманула жителей из 18 регионов России

В Когалыме задержали женщину, которая развела 22 россиян. Ее «доход» составил порядка 150 тысяч рублей. Силовики сообщают о пострадавших из 18 регионов страны. Жертвами ушлой горожанки стали и югорчане.

Отмечается, что мошенница орудовала во «ВКонтакте», размещая ложные объявления о продаже различных вещей. Всем заинтересованным в покупке женщина предлагала внести полную предоплату с учетом доставки на карту. После получения денег злоумышленница переставала выходить на связь.

«Установили и задержали подозреваемую сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г. Когалыму. Девушка дала признательные показания. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу», – прокомментировали в пресс-службе УМВД Югры.