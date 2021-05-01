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Когалымчанка развела 22 человек из разных регионов страны почти на 150 тысяч

В Югре поймали аферистку, которая обманула жителей из 18 регионов России

Когалымчанка развела 22 человек из разных регионов страны почти на 150 тысяч
фото: pixabay.com

В Когалыме задержали женщину, которая развела 22 россиян. Ее «доход» составил порядка 150 тысяч рублей. Силовики сообщают о пострадавших из 18 регионов страны. Жертвами ушлой горожанки стали и югорчане.

Отмечается, что мошенница орудовала во «ВКонтакте», размещая ложные объявления о продаже различных вещей. Всем заинтересованным в покупке женщина предлагала внести полную предоплату с учетом доставки на карту. После получения денег злоумышленница переставала выходить на связь.

«Установили и задержали подозреваемую сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г. Когалыму. Девушка дала признательные показания. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу», – прокомментировали в пресс-службе УМВД Югры.


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Сегодня в 10:07, просмотров: 91, комментариев: 0
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