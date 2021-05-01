Спортсмен из Пыть-Яха продолжит бороться за награды чемпионата России

Боксер из Пыть-Яха Кагир Минатуллаев прошел в полуфинал чемпионата России среди молодежи в весовой категории до 60 килограмм. Сегодня, 1 мая, в Серпухове он продолжит бороться за награды турнира.

«Всего в полуфинал отобрались представители 24 регионов. В субботу, 1 мая, им предстоит побороться за выход в финал чемпионата. Впрочем, Кагир Минатуллаев уже обеспечил себе бронзовые награды и призовые – минимум 125 тысяч рублей», – рассказали в пресс-службе Федерации Бокса России.

Отмечается, что призовой фонд состязания составляет 17,5 миллионов рублей. Тем, кто выиграет серебряную медаль, положено по 250 тысяч рублей, а победители станут обладателями 350 тысяч рублей и нового автомобиля.