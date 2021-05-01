В Югре зарегистрировано 47 пострадавших от клещей

В Югре от укусов клещей пострадали уже 47 человек. Трое членистоногих напали на сургутян. Больше всего пострадавших зарегистрировано в Кондинском районе (16), Ханты-Мансийске (9) и Урае (4).

В прошлом году к концу апреля было зарегистрировано 40 пострадавших, отметили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

«В 22-ух случаях пострадавшие были не привиты против клещевого энцефалита. Всем пострадавшим, подлежащим профилактике, введен противоклещевой иммуноглобулин. Чаще всего клещи нападают на людей на дачных участках, обочинах дорог, лесных просеках, кладбищах, на рыбалке или в период выезда на природу для отдыха», - отметили в ведомстве.

Напомним, что в Сургуте началась акарицидная обработка.