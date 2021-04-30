В Югре полицейские усилят контроль за общественным порядком в праздничные дни

Полицейские Югры будут обеспечивать нашу безопасность в праздничные дни – День весны и труда и Пасху. Жителей округа просят соблюдать порядок и помнить, что в места проведения массовых мероприятий запрещается приносить с собой:

– огнестрельное и холодное оружие,

– колющие, режущие, крупногабаритные, а также иные предметы, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений,

– взрывные устройства, пиротехнические изделия, взрывчатые, радиоактивные, огнеопасные, ядовитые и сильно пахнущие вещества,

– спиртосодержащие напитки и продукцию в стеклянной таре;

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, звоните по телефонам: 102 или 112 (для любых операторов сотовой связи звонок бесплатный): (3467) 398-215, 398-216 Дежурная часть УМВД России по ХМАО – Югре.