Пять вопросов о предстоящем в Югре предварительном голосовании «Единой России», и чем оно может быть вам полезно

В мае Югру ожидает важное электоральное событие – предварительное голосование «Единой России» в преддверии больших парламентских выборов, которые пройдут в сентябре. Буквально через месяц будет понятно, кого партия власти выдвинет на выборы четырех уровней. Почему за этим важно следить и, если вы того пожелаете, даже можно участвовать.

1. Что происходит?

«Единая Россия» в течение последних лет завела традицию – проводить предварительное голосование, название которого для краткости и из-за схожести процедуры позаимствовали у США – праймериз. Перед каждым крупным электоральным циклом партия проводит как бы внутреннее голосование, на котором определяет будущих кандидатов. В частности, им не нужно будет собирать подписи (а это самая сложная процедура, на которой отсекаются многие претенденты) для выдвижения на выборы. Плюс – они получат поддержку «Единой России» на выборах.

2. Почему нам должна быть интересна внутрипартийная процедура?

Нюанс в том, что праймериз «Единой России» можно назвать «внутрипартийными» с большой условностью. Кандидатами на предварительном голосовании может стать любой россиянин, не имеющий судимостей и зарубежной недвижимости / вкладов, а также не являющийся членом любой другой партии, кроме «Единой России». То есть можно быть беспартийным и участвовать в предварительном голосовании – если чувствуете в себе силы и имеете поддержку граждан.

А с точки зрения участия в праймериз как избирателя – все еще проще. Вам нужно просто быть совершеннолетним и прописанным в определенном округе гражданином – и вы сможете отдать свой голос за любого кандидата. Даже если вы сами – член какой-то другой партии. В этом году можно будет даже не выходить из дома – все делается онлайн через сайт Госуслуг.

3. Какой в этом смысл, если все места во всех думах уже расписаны между конкретными людьми?

Это отчасти так и не так. Вообще в официальной риторике и от организаторов праймериз можно услышать утверждение, что практика «договоренностей» по распределению мандатов ушла в прошлое, и теперь единственным и ключевым критерием является победа на праймериз. Как это стоит понимать.

С одной стороны, разумеется, региональные и местные отделения партии власти распределяют своих «желаемых» кандидатов по избирательным участкам, но это не дает им стопроцентный шанс на победу и выдвижение.

«Результаты предварительного голосования у «Единой России» является определяющим фактором по выдвижению кандидатов от этой партии, – в разговоре с СИА-ПРЕСС рассказывает президент фонда «Региональная политика» и кандидат юридических наук Павел Манченко. – Но нужно отметить, что это правило существовало и ранее. В качестве наиболее яркого подтверждения можно вспомнить, как в предыдущем выборном цикле действующий депутат Тюменской областной думы Сергей Козлов проиграл праймериз помощнику депутата думы Югры Алексею Аносову – и именно Аносов был выдвинут «Единой Россией» и победил на выборах».

Это значит, что если на каком-то округе местные партийные боссы хотят видеть какого-нибудь представителя корпорации, но он не общается с людьми и не ведет кампании, а вас на этой территории многие знают, уважают и поддерживают – вы можете выиграть праймериз, и «Единая Россия» выдвинет и поддержит вас, а не представителя корпорации.

4. Но ведь это по-прежнему внутренняя процедура «Единой России» – посчитают «как надо» и дадут выиграть «кому надо»

На первый взгляд это выглядит так – праймериз действительно не регламентируются законами, а проходят исключительно по внутрипартийным правилам. Но там есть конкуренция, то есть каждый (или почти каждый) хочет выиграть и следит за тем, чтобы его оппонент играл честно. При этом, напомним, участвовать может почти кто угодно, даже не имеющий отношения к «Единой России». Это значит, что если где-то начнутся подтасовки в пользу одного из кандидатов, остальные смогут поднять шум и устроить скандал. А скандалы – это то, что меньше всего хотят получить политические кураторы праймериз.

Именно поэтому, как ранее писал СИА-ПРЕСС, в Югре требование к качеству и, в том числе, прозрачности проведения предварительного голосования, внесены в KPI глав муниципалитетов.

5. Там точно будут участвовать представители бюджетной сферы или корпораций, которые нагонят себе голосов через административный ресурс

Разнообразное начальство в праймериз участвовать совершенно точно будет, но с использованием административного ресурса могут быть проблемы. На официальном уровне декларируется, что сгонять своих подчиненных на предварительное голосование строго запрещено – вплоть до санкции в виде аннулирования результатов. Но, конечно, мы понимаем – нюансы будут.

«Использование административного ресурса не поощряется, по крайней мере, открыто, ни в одной из партий и ни на одном из уровней. Вне зависимости от типа голосования, – объясняет политолог Александр Безделов. – Но тут, я думаю, будет действовать принцип «не пойман – не вор». Разумеется, в предварительном голосовании участвует определенная группа согласованных кандидатов, имеющих наибольший шанс на победу, и партия будет способствовать их продвижению, и нельзя исключать, что какой-то административный ресурс они используют. Но, повторюсь, тут будет принцип «не пойман – не вор».

Так или иначе, у тех, кто заподозрит конкурентов в использовании служебного положения, будет возможность громко об этом заявить и поднять шум – далее смотрите пункт 4. Стопроцентной защиты от адмресурса, конечно, нет, но кое-какие инструменты все же имеются.

Итого

Строго говоря, чисто организационно проведение праймериз для «Единой России» – это усложнение жизни для самих себя. Можно было бы просто договориться в кулуарах и выдвинуть нужных людей на нужные округа, но для них создается такое вот специфическое пред-предвыборное испытание – с возможностью внезапно обнаружить в своих рядах вообще других кандидатов, которые более качественно поработали с электоратом.

«Тенденция к тому, чтобы члены «Единой России» как можно больше общались с избирателями и проводили качественные кампании, наметилась давно, потому что им нужно обеспечивать как можно более легитимные выборы. Иначе приходится использовать административный ресурс и служебное положение кандидатов, что может как вызвать скандалы, так и отторжение у людей», – объясняет ситуацию Александр Безделов.

«Предварительное голосование – это своеобразная репетиция перед большими выборами. Она призвана продемонстрировать серьезность намерений кандидатов, – делится мнением директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, руководитель экспертного клуба Екатеринбурга Анатолий Гагарин. – В этом году дело усложняется для тех, в чьих регионах праймериз будут проходить в режиме онлайн – победят те, кто сможет мобилизовать своих сторонников пройти через механизм регистрации и голосования, а это непростая задача.

С этой точки зрения может показаться, что «Единая Россия» сама усложняет себе жизнь, создавая это напряжение незадолго до основных выборов, но на самом деле она проверяет «боеготовность» своих региональных и местных подразделений, а также будущих кандидатов».