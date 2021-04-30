Департамент труда Югры ответил на типичные вопросы о выходных днях с 1 по 10 мая

Завтра, 1 мая, в Югре, как и остальной России, стартуют большие «майские каникулы», которые были объявлены президентом сразу после оглашения послания к федеральному собранию. Тем не менее, у многих наших соотечественников остались вопросы к правовому статусу тех дней, которые раньше были рабочими, а теперь станут выходными – с 4 по 7 мая.

Департамент труда Югры собрал массу самых типичных вопросов, которые жители региона задают в соцсетях и личных обращениях, и ответил на них. Представляем этот объемлющий список.

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, от кого зависит решение, работаем мы с 4 по 7 мая или нет?

Ответ: Органы публичной власти, иные органы и организации (работодатели) самостоятельно определяют численность и состав работников (сотрудников), необходимых для обеспечения функционирования соответствующих органов и организаций, включая возможность работы дистанционно.

Вопрос: Можно работать с 4 по 7 мая из дома? Как это сделать?

Ответ: Рекомендуем всем работодателям использовать возможность работы дистанционно. Трудовой кодекс позволяет организовывать работу на дому. Указанные решения оформляются приказом (распоряжением) соответствующего органа, локальным нормативным актом организации (работодателя).

Если трудовые обязанности и организационно-технические условия работы позволяют, обратиться к работодателю с просьбой, предоставить возможность работы дистанционно.

Вопрос: Может ли работник перейти на удаленную работу, если работодатель отказал?

Ответ: Нет, перевод на удаленную работу возможен только по соглашению с работодателем, с учетом производственных и организационных возможностей.

Вопрос: Что делать, если работодатель отказывает в возможности временно работать из дома?

Ответ: Отказать в возможности временно работать из дома – право работодателя. Однако мы рассчитываем, что работодатели организуют работу на дому для всех сотрудников, чей функционал позволяет выполнять производственные задания из дома.

Вопрос: Повлияют ли выходные дни на мою зарплату?

Ответ: Наличие в мае 2021 г. нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам.

Заработная плата, выплачивается в том же размере, если бы работник полностью отработал нерабочие дни - выполнил норму рабочего времени при повременной оплате или норму труда при сдельной оплате.

Вопрос: Организация не работает в период майских праздников, правильно я понимаю, что заработную плату мы получим после праздников?

Ответ: Заработную плату выплачивают в сроки, установленные организацией (работодателем). В нерабочие дни работники (сотрудники) должны получить заработную плату не позже установленных в организации (у работодателя) дат. Если срок выплаты заработной платы совпадает с нерабочими днями, рекомендуется выплатить заработную плату до их начала нерабочих дней.

Вопрос: Что делать если работодатель из-за майских праздников не выплатит зарплату?

Ответ: Заработная плата выплачивается работнику не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором.

Работодатель, допустивший задержку выплаты работникам заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несет ответственность в соответствии с законодательством.

В случае задержки заработной платы, рекомендуется использовать систему электронных сервисов «Онлайнинспекция.рф». Для этого на портале Роструда «Онлайнинспекция.рф» создан специальный сервис «Коронавирус: горячая линия».

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, если мы будем работаем с 4 по 7 мая, то получим заработную плату в повышенном размере или нет?

Ответ: Оплата труда работникам, которые будут работать с 4 по 7 мая 2021 производится в период нерабочих дней в обычном, а не повышенном размере. При этом повышенная оплата работающим может быть установлена работодателем самостоятельно (коллективным договором).

Вопрос: Работаю по графику дежурства с 1 и 9 мая, как будет производится оплата?

Ответ: Оплата труда работникам за работу с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 года производится по правилам статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации в повышенном (двойном) размере, по желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае оплата производится в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Вопрос: Подскажите, с 1 по 11 мая объявлены нерабочими днями. А если в промежуток с 4 мая по 7 мая взят отпуск, он будет продлён?

Ответ:Работнику, у которого очередной отпуск приходится на нерабочие дни с сохранением заработной платы из числа дней отпуска не исключаются, отпуск на эти дни не продлевается.

Работник вправе обратиться к работодателю с просьбой о переносе даты отпуска, запланированного по графику отпусков на другой срок. Изменения графика отпусков допускаются исключительно по взаимному согласию работника и работодателя.

Вопрос: Можно ли перенести ежегодный оплачиваемый отпуск по графику с 4 мая на другой период, например с 11 мая (после окончания нерабочих дней)?

Ответ: Вы вправе обратиться к работодателю с просьбой о переносе даты отпуска, запланированного по графику отпусков на другой срок. Изменения графика отпусков допускаются исключительно по взаимному согласию работника и работодателя.

Вопрос: Мы работаем с 4 по 7 мая и боимся заболеть, что делать?

Ответ: В организациях, которые будут работать в период с 4 по 7 мая работодатель обязан создать необходимые условия для трудового процесса при обязательном исполнении санитарно-эпидемиологических требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Гражданам рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов при нахождении во всех видах общественного транспорта и такси, общественных местах, закрытых помещениях общественного пользования).

Отмены масочного режима не было.

Вопрос: Будут ли работать медицинские организации, если на 5 мая записана на прием к терапевту?

Ответ: с 4 по 7 мая все медицинские организации продолжат оказание медицинской помощи в экстренной, неотложной, плановой форме, а также аптечных пунктов.

Вопрос: Как будут работать детские сады и школы в период майских праздников?

Ответ: В детских садах будут организованы дежурные группы для родителей, которые будут работать в период майских праздников. Для всех школьников с 1 по 10 мая объявлены выходные дни, за исключением учеников 9 и 11 классов, для которых будут организованы дополнительные занятия и консультации. Занятия будут проводиться с соблюдением противоэпидемиологических мер.

Вопрос: Кто должен работать в период майских праздников?

Ответ: Работодатели самостоятельно определяют численность и состав работников (сотрудников), необходимых для обеспечения функционирования организации, включая возможность работы дистанционно.

Органам местного самоуправления рекомендовано не допускать приостановления деятельности:

- организаций, обеспечивающих население продуктами питания;

- учреждений, предоставляющих меры соцподдержки;

- учреждений, обеспечивающих безопасность населения и вызов экстренных служб;

- учреждений, осуществляющих охрану лесов от пожара, а также перевозки пассажиров и багажа любым видом транспорта;

- учреждений МФЦ, ЖКХ, ветеринарных клиник и информационных служб;

- организаций, обеспечивающих непрерывный производственный цикл;

- медицинских организации, оказывающих медицинскую помощь в экстренной, неотложной, плановой форме, судебную медэкспертизу, а также аптечных пунктов;

- учреждений, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий и связи.

В организациях, которые будут работать в период с 4 по 7 мая работодатель обязан создать необходимые условия для трудового процесса при обязательном исполнении санитарно-эпидемиологических требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.