«Киа Рио» столкнулся с «Камазом» — водитель выжил

В Югорске – ДТП с участием трех машин. 47-летний водитель за рулем «Хендай Туксон» на нерегулируемом перекрестке решил не пропускать «Киа Рио», в результате чего машины столкнулись. Удар был такой силы, что «Хендай Туксон» отбросило на «Камаз», припаркованный неподалеку. Водитель «Киа Рио» получил травмы.

Всего за минувшие сутки в Югре зафиксировали две аварии, в которых двое получили травмы.

Шесть водителей были задержаны за управление транспортом в нетрезвом состоянии, два – за отказ от освидетельствования. Один сел за руль пьяным не впервые – его также задержали.

85 водителей оштрафованы за выезд на встречку, 28 – за нарушение требований к перевозке детей.