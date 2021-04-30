За сутки в ХМАО обнаружили 55 новых случаев заражения коронавирусом

В Югре за сутки зафиксировано 55 зараженных COVID-19. За всю пандемию лечение проходили 56 013 местных жителя. Об этом сообщает окружной оперативный штаб.

Новые случаи зарегистрированы в 14 муниципалитетах ХМАО:

Ханты-Мансийск – 14;

Сургут – 10;

Нижневартовск – 7;

Нягань – 5;

Урай – 4;

Сургутский район – 2;

Когалым – 2;

Нефтеюганский район – 2;

Ханты-Мансийский район – 2;

Радужный – 2;

Нижневартовский район – 2;

Нефтеюганск – 1;

Октябрьский район – 1;

Лангепас – 1.

«На момент выявления у 33 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 зафиксирована пневмония, у 5 случаев - бессимптомно. Контакт установлен в 53 случаях. По 1 контакты уточняются. Состояние 31 пациента тяжелое, 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – пишет оперштаб.

Накануне не выявлено летальных исходов среди пациентов. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 792 человека. За сутки излечились 58 человек, за весь период пандемии – 54 710 югорчан.