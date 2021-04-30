За сутки в ХМАО обнаружили 55 новых случаев заражения коронавирусом

В Югре за сутки зафиксировано 55 зараженных COVID-19. За всю пандемию лечение проходили 56 013 местных жителя. Об этом сообщает окружной оперативный штаб.
Новые случаи зарегистрированы в 14 муниципалитетах ХМАО:
- Ханты-Мансийск – 14;
- Сургут – 10;
- Нижневартовск – 7;
- Нягань – 5;
- Урай – 4;
- Сургутский район – 2;
- Когалым – 2;
- Нефтеюганский район – 2;
- Ханты-Мансийский район – 2;
- Радужный – 2;
- Нижневартовский район – 2;
- Нефтеюганск – 1;
- Октябрьский район – 1;
- Лангепас – 1.
«На момент выявления у 33 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 зафиксирована пневмония, у 5 случаев - бессимптомно. Контакт установлен в 53 случаях. По 1 контакты уточняются. Состояние 31 пациента тяжелое, 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – пишет оперштаб.
Накануне не выявлено летальных исходов среди пациентов. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 792 человека. За сутки излечились 58 человек, за весь период пандемии – 54 710 югорчан.