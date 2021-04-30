Чаще всего югорчане и ямальцы трудоустроены официально, и только восемь – работают «в тени»

Почти все жители ХМАО и ЯНАО получают «белую зарплату» – по статистике службы исследований портала hh.ru, 77 процентов трудоустроенных жителей этих двух регионов получают плату не в конверте.

В свою очередь, «серая зарплата» у 13 процентов югорчан и ямальцев, а деньги в конверте получает всего восемь процентов.

«Это заметно отличается от средних показателей по России: в целом по стране «белую» зарплату получают только 66 процентов, «серую» – 21, «черную» – девять. Среди трудоустроенных респондентов полностью официальную заработную плату чаще получают представители сфер «Добыча сырья», «Банки» и «Госслужба», – сообщила Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал.

Отмечается, что высокий уровень «теневых» работников наблюдается, в основном, в сферах искусства и масс-медиа.