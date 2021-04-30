ХМАО признан одним из самых комфортных регионов для пенсионеров

В Югре жить хорошо не только молодым: округ вошел в топ-5 регионов, комфортных для пенсионеров. О нем накануне сообщил РБК со ссылкой на исследование проекта «Если быть точным».

В рамках исследования специалисты анализировали то, как живется пожилым россиянам в разных субъектах страны с точки зрения нескольких критериев — продолжительность здоровой жизни, занятость, социальная активность, ситуация с бедностью и качество социального обслуживания. В работе они использовали данные за 2019 год. В итоге пришли к выводу, что наиболее высокие показатели у следующих регионов:

Москва;

Югра;

Санкт-Петербург;

Калужская область;

Камчатский край.

Особо, однако, отмечается, что заявленный комфорт жизни не притягивает возрастное население в эти регионы: по данным РБК, самыми «старыми» субъектами можно назвать три области, в которых доля пожилых жителей составляет около 30 процентов от общего числа населения: это Тамбовская, Тульская, Рязанская и Пензенская области: пересечений с топ-5 комфортных регионов нет.