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​Югра — для пожилых? ХМАО вошел в очередной топ

ХМАО признан одним из самых комфортных регионов для пенсионеров

​Югра — для пожилых? ХМАО вошел в очередной топ
Фото: «Югра-ТВ»

В Югре жить хорошо не только молодым: округ вошел в топ-5 регионов, комфортных для пенсионеров. О нем накануне сообщил РБК со ссылкой на исследование проекта «Если быть точным».

В рамках исследования специалисты анализировали то, как живется пожилым россиянам в разных субъектах страны с точки зрения нескольких критериев — продолжительность здоровой жизни, занятость, социальная активность, ситуация с бедностью и качество социального обслуживания. В работе они использовали данные за 2019 год. В итоге пришли к выводу, что наиболее высокие показатели у следующих регионов:

  • Москва;
  • Югра;
  • Санкт-Петербург;
  • Калужская область;
  • Камчатский край.

Особо, однако, отмечается, что заявленный комфорт жизни не притягивает возрастное население в эти регионы: по данным РБК, самыми «старыми» субъектами можно назвать три области, в которых доля пожилых жителей составляет около 30 процентов от общего числа населения: это Тамбовская, Тульская, Рязанская и Пензенская области: пересечений с топ-5 комфортных регионов нет.


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Сегодня в 09:46, просмотров: 329, комментариев: 3
Комментарии:
Поль Мишель
не нравится
Сегодня в 11:31
Позвольте без лишних слов и краткий комментарий:
Ну на Камчатку мы не поедем.., хотя поверьте любой уголок по своему прекрасен. И всё же, многие остаются в тех городах где прошла их молодость... Здесь растут наши дети и внуки и "город должен быть комфортным во всех отношениях" так говорят её старожилы.
testimonium paupertatis Поль Мишель
не нравится
Сегодня в 12:00
Здрасьти! А "Сургут - город молодых" не помните такой лозунг? А сравнить Сургут с каким-нибудь Псковом - сколько старушек за час встретите на улице там и тут?
Ыть
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Сегодня в 12:10
блин, опять старушкомометр искать
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