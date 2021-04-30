ХМАО признан одним из самых комфортных регионов для пенсионеров

В Югре жить хорошо не только молодым: округ вошел в топ-5 регионов, комфортных для пенсионеров. О нем накануне сообщил РБК со ссылкой на исследование проекта «Если быть точным».
В рамках исследования специалисты анализировали то, как живется пожилым россиянам в разных субъектах страны с точки зрения нескольких критериев — продолжительность здоровой жизни, занятость, социальная активность, ситуация с бедностью и качество социального обслуживания. В работе они использовали данные за 2019 год. В итоге пришли к выводу, что наиболее высокие показатели у следующих регионов:
- Москва;
- Югра;
- Санкт-Петербург;
- Калужская область;
- Камчатский край.
Особо, однако, отмечается, что заявленный комфорт жизни не притягивает возрастное население в эти регионы: по данным РБК, самыми «старыми» субъектами можно назвать три области, в которых доля пожилых жителей составляет около 30 процентов от общего числа населения: это Тамбовская, Тульская, Рязанская и Пензенская области: пересечений с топ-5 комфортных регионов нет.
Ну на Камчатку мы не поедем.., хотя поверьте любой уголок по своему прекрасен. И всё же, многие остаются в тех городах где прошла их молодость... Здесь растут наши дети и внуки и "город должен быть комфортным во всех отношениях" так говорят её старожилы.