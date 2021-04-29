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​Источник: главы муниципалитетов в Югре будут головой отвечать за качественное проведение праймериз

В Югре главы городов будут отвечать за проведение предварительного голосования «Единой России»

​Источник: главы муниципалитетов в Югре будут головой отвечать за качественное проведение праймериз
Фото oblgazeta.ru

Предварительное голосование «Единой России» – одно из приоритетных мероприятий на конец весны для глав муниципалитетов Югры. Об этом СИА-ПРЕСС сообщили источники в региональном правительстве. В частности, для мэров будут выставлены определенные показатели по качеству проведения процедуры, как это называют в народе, праймериз: с точки зрения организации, явки, чистоты и отсутствию скандалов. Если по этому направлению будут очевидные провалы – это может привести к строгим оргвыводам, в том числе, при принятии решений о выдвижении тех или иных глав на новый срок, подчеркивают инсайдеры.

«Я думаю, что власть всегда заинтересована в том, чтобы выборные процедуры реализовывались без скандалов и инсинуаций, – считает президент фонда «Региональная политика» и кандидат юридических наук Павел Манченко. – Не думаю, правда, что это может стать официальным критерием оценки глав муниципальных образований или отстранения их от должности, прежде всего потому, что подобное не предусмотрено действующими нормативно-правовыми актами. Тем не менее, какие-то рекомендации в части отсутствия скандалов во время проведения предварительного голосования «Единой России» могли быть доведены до глав – но лишь в виде общих установок, которые всегда формулирует властная машина».

Политолог Александр Безделов объясняет, что тут нужно правильно оценивать и разделять «партийное» и «административное»: «Я слышал, что нагрузку по проведению предварительного голосования возлагают по партийной линии «Единой России», а не линии правительства Югры. В целом это правильное решение с точки зрения территориального устройства региона – руководителям первичных подразделений партии на местах удобнее заниматься этими процессами, так как аппарат окружного отделения из Ханты-Мансийска вряд ли смог бы охватить всю территорию».

Стоит отметить, что в большинстве муниципалитетов ХМАО местные ячейки «Единой России» возглавляют как раз те самые главы. Таким образом, они действительно становятся ответственными за результаты и чистоту голосования в рамках партийной линии. Именно через нее и прослеживается связь с руководством региона, так как губернатор Наталья Комарова и другие представители правительства входят в президиум регионального политсовета партии.

Напомним, что предварительное голосование «Единой России» пройдет по всей стране в онлайн-режиме с 24 по 30 мая. Его правила таковы, что победитель на каждом отдельном избирательном участке (они совпадают с избирательными участками на выборах депутатов всех уровней, назначенных на сентябрь) будет выдвинут от партии власти. При этом голосовать могут все желающие. В «Единой России» на федеральном уровне транслируется запрос – проводить максимально открытую процедуру предварительного голосования, чтобы выбрать объективно сильнейших с точки зрения электоральной поддержки представителей и выдвинуть их на парламентские выборы.


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Сегодня в 21:02, просмотров: 235, комментариев: 0
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