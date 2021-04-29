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​Средний размер ипотечного кредита в ХМАО превысил три миллиона рублей

Югра входит в десятку регионов РФ с самым большим размером среднего ипотечного кредита

​Средний размер ипотечного кредита в ХМАО превысил три миллиона рублей
Фото: pixabay.com

В марте 2021 года средний размер ипотечного кредита в Югре составил 3 083 835 рублей. За год показатель вырос на 9,3 процента. В России жилищный займ вырос на 12,8 процента – до 2,92 млн рублей, подсчитали аналитики НБКИ.

Самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов отмечен в Москве (6,23 млн руб.), Московской области (4,71 млн руб.), Санкт-Петербурге (4,12 млн руб.), Приморском крае (3,66 млн руб.) и Ленинградской области (3,39 млн руб.). ХМАО занимает шестую строчку среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам ипотечного кредитования.

Аналитики отмечают, что средний размер ипотечного кредита растет непрерывно фактически уже целый год. «Росту среднего чека по ипотечному кредиту, прежде всего, способствовало падение процентных ставок благодаря программам господдержки. В то же время, сокращение ипотечных ставок привлекло на рынок граждан с высоким Персональным кредитным рейтингом (ПКР) и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки практически всегда выдают займы на более значительные суммы», - отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.


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Сегодня в 18:34, просмотров: 167, комментариев: 0
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