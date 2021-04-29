Югорчан предупредили о сильном ветре и мокром снеге

В пятницу, 30 апреля, в Югре испортится погода – местами ветер усилиться до 15 метров в секунду. Также ожидаются дожди и мокрый снег. Предупреждение о неблагоприятной погоде опубликовано на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

Температура воздуха ночью составит 0,+5 °С, по северо-западу до -5 °С, днем +8,+13 °С, по северу +2,+7 °С. В выходные, 1 и 2 мая, погода будет такой же.

В Сургуте, по данным сервиса Gismeteo, в пятницу пройдет дождь, скорость ветра составит 12 метров в секунду. Температура днем поднимется не выше +8°С.