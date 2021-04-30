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В первые майские праздники в Сургуте пройдёт женский хоккейный турнир

В Ледовом дворце спорта Сургута за победу поборются женские команды Югры

В первые майские праздники в Сургуте пройдёт женский хоккейный турнир
vk.com/hk_yugorchanka

Уже завтра в Сургуте стартует необычное хоккейное первенство – на лед выйдут девушки в тяжелых доспехах: 1 и 2 мая в Ледовом дворце спорта состоится турнир по хоккею среди женских любительских команд «Спорт для всех».

Участвуют три клуба – «Северный десант» из Нижневартовска и «Валькирии» из Ноябрьска, Сургут представляют девушки из «Югорчанки».

Отметим, что администратором команды-хозяйки является 36-летняя Ирина Деренок. В какой-то момент она встала на коньки, чтобы поддержать своего сына – юного хоккеиста. Теперь Ирина занимает одну из ключевых позиций в команде.

Ворота сургутянок защищает 39-летняя Анна Легалова, мама пятерых (!) детей, которая несколько сезонов играла за мужские любительские команды.

Тренирует сургутянок Сергей Харытинский, экс-профессиональный игрок Высшей хоккейной лиги.

Турнир обещает превратиться в яркое шоу. Чего только стоит открытие, на котором выступит балет на льду «Титан» под руководством Аделины Хабибуллиной.

Болельщиков приглашают на трибуны (вход бесплатный):
1 мая в 12:30 до 16:30,
2 мая в 13:00 до 17:00.

Ледовый дворец спорта, Югорский тракт, 40.


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29 апреля в 16:41, просмотров: 576, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
30 апреля в 11:17
«А мужики в это время пьют водку».

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