Житель Тюменской области, убивший напарника ради топлива, попал в колонию

Вор из Тюменской области, убивший знакомого во время кражи дизельного топлива, приговорен к колонии. Так решил суд Югры, признавший югорчанина виновным в совершении преступлений сразу по четырем статьям: ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем), ст. 166 УК РФ (угон) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога).

В марте 2019 года подсудимый остановил фуру «MAN» на дороге из Сургута в Когалым, чтобы похитить оттуда дизельное топливо с последующей перепродажей. За рулем был его напарник, но он в последний момент отказался участвовать в преступлении, за что был зверски избит. После этого злоумышленник надел ему на руки наручники, а на голову - полимерный пакет, заклеив его скотчем.

Затем подсудимый, пытаясь скрыть следы преступления, сел за руль и перегнал грузовик на кустовую площадку месторождения в Сургутском районе, облил машину бензином и поджег. Внутри в этот момент находился еще живой напарник.

Автомобиль стоимостью почти четыре миллиона рублей в результате пожара приведен в полную негодность.

Теперь виновного ждет наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы 1 год 6 месяцев.

Супруге погибшего был выплачен моральный вред в размере 1,7 миллиона рублей.