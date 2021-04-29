За всю пандемию в ХМАО от коронавируса умерло 792 пациента

В Югре накануне умер один пациент с лабораторно подтвержденным коронавирусом. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 792 человека. Информацию об этом сообщили в местном оперативном штабе.

Напомним, что накануне выявили 51 случай заражения. Состояние 31 пациента тяжелое, 18 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 61 человек, за весь период пандемии – 54 652 югорчанинина.

Больше всего зараженных зафиксировали в Сургуте, Нижневартовск, Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Нефтеюганске, Югорске, Пыть-Яхе, Покачах, Нефтеюганском, Октябрьском, Ханты-Мансийском районах.