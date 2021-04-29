В Югре за день выявили 51 новый случай заражения коронавирусом

В Югре за сутки выявили 51 зараженного COVID-19. За всю пандемию диагноз подтвердился у 55 958 местных жителей. Информацию об этом предоставил региональный оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 14 муниципалитетах округа:

Ханты-Мансийск – 11;

Сургут – 9;

Нижневартовск – 9;

Урай – 6;

Нягань – 4;

Сургутский район – 3;

Когалым – 2;

Нефтеюганск – 1;

Нефтеюганский район – 1;

Югорск – 1;

Октябрьский район – 1;

Ханты-Мансийский район – 1;

Пыть-Ях – 1;

Покачи – 1.

«На момент выявления у 42 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 7 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно. Контакт установлен в 50 случаях. Состояние 31 пациента тяжелое, 18 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.