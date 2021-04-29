В ХМАО из-за коронавируса продолжают действовать ограничения на работу кальянных и детские комнаты

Ограничения продолжаются – в Югре еще не разрешили возобновлять работу детским игровым комнатам, досуговым заведениям и кальянным. Такие меры связаны с желанием предотвратить распространение коронавируса. Постановление губернатор региона Наталья Комарова подписала накануне, 28 апреля.

«В соответствии с документом до 15 мая включительно приостановлена деятельность детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений (за исключением кинотеатров при условии их заполняемости не более 50 процентов мест). Также документ продлевает запрет на оказания услуг по курению кальяна», – указано в документе.

Отмечается, что несмотря на это, постоянно проживающие в ХМАО дети от шести до семнадцати лет могут выезжать за пределы округа на отдых и оздоровление.

Напомним, что кафе, ресторанам и прочим заведениям общепита в Югре не дали добро на работу после 23:00.