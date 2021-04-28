Правительство Югры опровергло слухи об ограничениях продажи спиртного

Ограничивать продажу алкоголя на майские каникулы в Югре не будут: региональный департамент экономики опроверг слухи, которые появились накануне.

«Дополнительные ограничения времени продажи алкогольной продукции (в том числе в майские праздники) в Югре устанавливаются законом. В праздничные дни (с 1 по 10 мая) в Югре ограничение законом не установлено и не планируется. Слухи о запрете продажи алкоголя в майские праздники необоснованны», — гласит сообщение департамента на официальном сайте.

Напомним, что первая декада мая стала нерабочей по соответствующему распоряжению Владимира Путина.