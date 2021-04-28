В ХМАО поступит больше 50 тысяч доз вакцины от ковида

Дефицита в вакцине не будет. В ближайшие две недели в округ поступит больше 52 тысяч доз вакцины против COVID-19. Об этом стало известно на заседании оперштаба Югры по коронавирусу. При этом крупная поставка намечается на будущей неделе. Подробно о них отчитался замгубернатора Югры Всеволод Кольцов: «Более одной тысячи доз – в срок до пяти дней; 42 900 доз ожидаем в течение 5-10 дней. И 8200 – в срок до 10-15 дней».

Отмечается, что полученные препараты в кратчайшие сроки распределят по медучреждениям. Также на оперштабе озвучили, что лаборатории и пункты вакцинации в объявленные нерабочие дни в мае продолжат работу.