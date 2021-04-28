Куратор культуры в Югре Артур Латыпов представил сургутскому театру новую руководительницу

Сегодня, 28 апреля, коллективу Сургутского музыкально-драматического театра представили нового директора – Светлану Астраханцеву. Для этого приехал директор департамента культуры Югры Артур Латыпов. Правда, основной труппы на месте не оказалось — по слухам, уходящее руководство спешно отправило ее на выезд, чтобы сделать встречу менее представительной. Тем не менее, разговор состоялся.

«Любое изменение и свершение — это путь к развитию. Для творческого человека это выход из зоны комфорта и мощный стимул для достижения новых целей», – цитирует вступительную речь Латыпова департамент общественных и внешних связей Югры. Он также отметил заслуги предыдущего многолетнего руководителя театра Тамары Лычкатой, но «ради дальнейшего процветания театра пришло время уступить место другим кадрам».

Как ранее писал siapress.ru, Светлана Астраханцева – не чужой для СМДТ человек. Некоторые ее постановки довольно долго входили в репертуар театра. В последние годы она работала балетмейстером ЦКиД «Камертон».

«Наверняка, в коллективе меня многие уже знают. Моя цель — дать новую мотивацию для того, чтобы обновить статус театра, как внутри, так и снаружи. Я хочу вернуть театру «версию молодых». Надеюсь на общую поддержку и понимание. Я пришла не с войной, а с позитивной энергией», – обратилась к коллегам Астраханцева.

Общий настрой, который дал работникам театра Артур Латыпов – рост посещаемости постановок и гастроли по региону и за его пределами. «Для этого будет разработана концепция развития театра с привлечением новых проектов и постановок», – сказал директор департамента культуры. Он также пообещал обдумать просьбу театралов о ремонте здания – предварительная смета этого проекта превышает 300 млн рублей, их предстоит поискать и согласовать выделение средств в окружной думе.