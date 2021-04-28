Три югорских ведомства уличили в нарушениях в сфере защиты от лесных пожаров

После проверки югорской прокуратуры выяснилось, что округ не готов к сезону природных пожаров. Представители ведомства обнаружили более 90 нарушений в исполнении закона об охране лесов.

«Департаментом недропользования и природных ресурсов округа не обеспечено достаточное финансирование мероприятий на авиационное патрулирование лесов, допущены нарушения при подготовке Сводного плана тушения лесных пожаров. Бюджетным учреждением «База авиационной и наземной охраны лесов» не укомплектовано в соответствии с нормативами штатной численностью, пожарной техникой, оборудованием, иными средствами предупреждения и тушения лесных пожаров», – указано в сообщении.

Также факты ненадлежащего осуществления полномочий зафиксировали в Природнадзоре. Всего по результатам проверки вынесли 33 представления, возбуждено уголовное дело, девять исков направлены в суд, семь должностных лиц были предупреждены.