Обвинение в педофилии не подтвердилось: жительница Урая пойдет под суд за ложный донос

В Урае уголовное наказание ждет 39-летнюю женщину, которая попыталась обмануть правоохранителей. Югорчанка написала заявление в полицию на своего 29-летнего знакомого, обвинив его в попытке изнасиловать ее 13-летнюю дочь. Заявление оказалось ложным, а на преступление женщину толкнула любовь.

«В ходе проверки по данному заявлению факт совершения тяжкого преступления мужчиной не подтвердился. Кроме того, подозреваемая призналась в том, что действительно преступления не было, а обвинить мужчину она решила, чтобы отомстить за то, что по его заявлению о вымогательстве сожитель злоумышленницы заключен под стражу», - рассказали о драме в пресс-службе СУ СКР по Югре.

За совершение преступления женщине грозит до трех лет лишения свободы.