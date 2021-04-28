В связи с майскими праздниками жители Югры могут получить зарплату раньше, чем обычно

Внезапные майские каникулы вмешаются в бухгалтерию предприятий Югры: губернатор округа Наталья Комарова призвала работодателей выплатить зарплату раньше, чем обычно. Предложение прозвучало накануне на заседании оперштаба.

Важная ремарка: сделать это следует, если у предприятия есть такая возможность. «Всем организациям рекомендовано обеспечить, в срок до 30 апреля, при наличии возможности, опережающую выплату заработной платы, если по графику она запланирована на первую половину мая», — заявила глава региона.

Также до 30 апреля запланированы опережающие соцвыплаты — из числа тех, которые обычно выпадают на первую половину мая.

Напомним, что на минувшей неделе президент Владимир Путин объявил нерабочими днями 1-10 мая, отправив страну на незапланированные каникулы. О том, как это решение прокомментировал сургутский бизнес, читайте в материале siapress.ru.

Кроме того, Наталья Комарова в запланированном на пятницу прямом эфире подробно обсудит с югорчанами все вопросы, касающиеся приближающихся майских праздников — кто будет работать, какие государственные услуги можно будет получать, что с подготовкой школьников к экзаменам и многое другое.