Еще 52 жителя Югры оказались ковид-положительными

В Югре за сутки 52 людям пришел положительный тест на коронавирус. За всю пандемию лечение проходили 55 907 местных жителей. Об этом пишет региональный оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 13 муниципалитетах округа:

Ханты-Мансийск – 16;

Сургут – 11;

Нягань – 6;

Нижневартовск – 5;

Сургутский район – 3;

Нефтеюганский район – 7;

Нефтеюганск – 2;

Советский район – 2;

Югорск – 2;

Октябрьский район – 1;

Лангепас – 1;

Нижневартовский район – 1;

Мегион – 1.

«На момент выявления у 41 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 8 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Контакт установлен в 49 случаях. Состояние 31 пациент тяжелое, 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба региона.

Накануне не выявлено летальных исходов среди пациентов. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 791 человек. За сутки излечились 56 человек, за весь период пандемии – 54 591 югорчанин.