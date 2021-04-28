Еще 52 жителя Югры оказались ковид-положительными

В Югре за сутки 52 людям пришел положительный тест на коронавирус. За всю пандемию лечение проходили 55 907 местных жителей. Об этом пишет региональный оперативный штаб.
Новые случаи зафиксированы в 13 муниципалитетах округа:
- Ханты-Мансийск – 16;
- Сургут – 11;
- Нягань – 6;
- Нижневартовск – 5;
- Сургутский район – 3;
- Нефтеюганский район – 7;
- Нефтеюганск – 2;
- Советский район – 2;
- Югорск – 2;
- Октябрьский район – 1;
- Лангепас – 1;
- Нижневартовский район – 1;
- Мегион – 1.
«На момент выявления у 41 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 8 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Контакт установлен в 49 случаях. Состояние 31 пациент тяжелое, 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба региона.
Накануне не выявлено летальных исходов среди пациентов. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 791 человек. За сутки излечились 56 человек, за весь период пандемии – 54 591 югорчанин.
Когда вакцины будет в округе в достаточном количестве, что бы могли все желающие привиться без листа ожидания?!
Кто ответит на вопрос?