Губернатор Югры Наталья Комарова проведет эфир, посвященный работе в коронавирусную эпоху и майские каникулы

Тема очередного прямого эфира Натальи Комаровой звучит лаконично, но объемлюще: «Труд». Разговор будет посвящен широкому спектру происходящего с рабочими местами югорчан в непростые коронавирусные времена. «В пятницу, 30 апреля в 13:00, в прямом эфире обсудим, уважаемые земляки, ваши вопросы о мерах по восстановлению рынка труда, трудоустройству будущих выпускников, «перезагрузке» работы центров занятости, о «дистанционных» рабочих местах, – написала по этому поводу у себя в соцсетях губернатор Югры. – Полагаю, в преддверии 1 мая – это важная тема. К тому же много вопросов о нерабочих днях 4-7 мая».

Традиционно у главы региона будет несколько помощников, специализирующихся на заявленной теме. На этот раз модерировать эфир будут: основатель центра профессиональной переподготовки «Персонал Профи» Александр Данильченко, член совета национально-культурной автономии татар Сургута и параллельно мама-блогер Розалия Сабитова, а также общественник, координатор профориентационного центра подготовки молодежи «Сильная Личность» Александр Яковенко.

Разумеется, весь разговор будет строиться на комментариях, вопросах и предложениях от югорчан, кои в данный момент собираются в соответствующих постах в соцсетях «Инстаграм», «ВКонтакте» и «Одноклассники». В свою очередь, эфир можно будет смотреть где удобно: в аккаунтах главы региона в «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассниках», в группе региона «Югра» в социальной сети «ВКонтакте».

Стоит отметить, что Наталья Комарова ставит вопросы восстановления рынка труда и создания хорошо оплачиваемых рабочих мест в число приоритетных. Этому был посвящен один из эфиров в 2020 году, а также эту тему губернатор постоянно поднимала в отчетных встречах с главами муниципалитетов Югры.