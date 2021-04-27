16+
Логотип Сиапресс
USD  74,9578   EUR  90,4666  

Новости

Больше новостей
Следует ли на майские праздники запретить продажу алкоголя?
Комментировать
0
Чем вы будете заниматься на майских выходных?
Комментировать
0
Вы потребляете...
Комментировать
0
Майские праздники следует...
Комментировать
0
В конфликте Тамары Лычкатой и Артура Латыпова вы на стороне...
Комментировать
0
Оцените уборку снега в Сургуте этой зимой
Комментировать
0
Какой хлеб вы покупаете?
Комментировать
0
Путинские выплаты помогут вам проголосовать в сентябре за «Единую Россию»?
Комментировать
0
Больше опросов

​Временные ограничения для общепита в Югре продлили до 15 мая

В Югре заведения общественного питания продолжат работать с ограничениями из-за COVID-19

​Временные ограничения для общепита в Югре продлили до 15 мая
Фото: pixabay.com

Вопрос о снятии временных ограничений для заведений общественного питания уже не раз поднимался на уровне округа. На очередном заседании опершатаба Югры по коронавирусу к этому вопросу вновь вернулись. Речь идет о запрете на работу после 23.00.

«Планировалось после 20 апреля завершить работу по снятию ограничений, однако федеральный оперштаб по предупреждению распространения ковида под руководством Татьяны Голиковой приостановил работу по снятию ограничений до 15 мая», – доложил замгубернатора Югры Александр Тиртока.

Также власти региона уточнили, что защитный протокол для заведений общепита на случай отмены временного режима уже разработан и проходит согласование в Роспотребнадзоре.

В свою очередь, глава ведомства санврачей в Югре Майя Соловьева отметила, что в связи с пребыванием отдыхающих россиян из других стран и грядущим открытием новых туристических направлений повышаются риски распространения коронавируса, а значит оснований для снятия ограничений для общепита нет.

Ранее siapress.ru писал о том, что россиян обязали по прибытии в страну сдавать два раза тест на COVID-19.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 16:51, просмотров: 226, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Газпром переработку» возглавил Айрат Ишмурзин 1300
  2. ​Источники: Тамару Лычкатую уволят из Сургутского театра сегодня 1091
  3. ​Сотрудник управления по дорожному хозяйству Нижневартовска пойдет под суд 1065
  4. Ирина Урванцева: «В год в Сургуте случается 900 инфарктов. В шести процентах случаев — с летальным исходом» 961
  5. ​Это наш сукин сын 859
  6. ​«Тамара Лычкатая имеет полное право на адекватный профессиональный диалог» 778
  7. ​В Югре пьяный водитель сбил женщину насмерть 772
  8. ​Трассу «Тюмень – Ханты-Мансийск» начинают ремонтировать. Где будут пробки 767
  9. ​В Югре выросла доля автомобилей, купленных в кредит 742
  10. ​На реках Югры произвели шесть взрывов // ВИДЕО 718
  1. Бесконечные шашлыки ждут россиян в мае: ​Путин продлил майские праздники 14050
  2. ​А у меня коты! 6758
  3. ​Пенсионерка из Сургута заболела пневмонией после прививки от COVID-19 5261
  4. ​В Сургуте прошел несогласованный митинг в поддержку Навального 5135
  5. ​А что скажет Петерман? 3698
  6. ​«Работать-то не пробовали?» Сургутские предприниматели в шоке от «майского подарка» Путина 3640
  7. ​СИБУР продолжает модернизацию газоперерабатывающей инфраструктуры в Западной Сибири 3506
  8. ​Как поссорились Тамара Никифоровна и Артур Альбертович 3450
  9. ​В тг-каналах сообщают о задержаниях на несанкционированном митинге в Нижневартовске 3221
  10. ​Источники: В Сургутский театр нагрянули силовики 3198
  1. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 20471
  2. Помощник депутата Госдумы обозвал офис Сургутнефтегаза стадионом 18840
  3. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 14508
  4. Бесконечные шашлыки ждут россиян в мае: ​Путин продлил майские праздники 14050
  5. Отец не хотел давать денег сыну, поэтому зарезал его 13222
  6. В Москве жестоко расправились с таксистом: попрощаться с убитым приехали коллеги 12485
  7. ​Была пьяна: югорчанка убила супруга ударом ножа, а утром вызвала полицию 10450
  8. Юганец устроил вооруженное ограбление: ему хотелось получить энергетик 10075
  9. ​Сотрудникам «Юганскнипи» задолжали семь миллионов рублей по зарплате 9733
  10. ​В Нижневартовске звонок о заложенной бомбе парализовал работу Самотлорнефтегаза 9155

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика