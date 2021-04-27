В Югре заведения общественного питания продолжат работать с ограничениями из-за COVID-19

Вопрос о снятии временных ограничений для заведений общественного питания уже не раз поднимался на уровне округа. На очередном заседании опершатаба Югры по коронавирусу к этому вопросу вновь вернулись. Речь идет о запрете на работу после 23.00.

«Планировалось после 20 апреля завершить работу по снятию ограничений, однако федеральный оперштаб по предупреждению распространения ковида под руководством Татьяны Голиковой приостановил работу по снятию ограничений до 15 мая», – доложил замгубернатора Югры Александр Тиртока.

Также власти региона уточнили, что защитный протокол для заведений общепита на случай отмены временного режима уже разработан и проходит согласование в Роспотребнадзоре.

В свою очередь, глава ведомства санврачей в Югре Майя Соловьева отметила, что в связи с пребыванием отдыхающих россиян из других стран и грядущим открытием новых туристических направлений повышаются риски распространения коронавируса, а значит оснований для снятия ограничений для общепита нет.

Ранее siapress.ru писал о том, что россиян обязали по прибытии в страну сдавать два раза тест на COVID-19.