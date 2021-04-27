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​Югорчане сдали на утилизацию 100 килограммов старых телефонов

Жители Югры вошли в ТОП-3 самых активных пользователей программы трейд-ин мобильных телефонов Большого Урала

​Югорчане сдали на утилизацию 100 килограммов старых телефонов

Жители Югры вошли в ТОП-3 самых активных пользователей программы трейд-ин мобильных телефонов Большого Урала. С начала года на утилизацию в салоны связи было принято более 600 ранее используемых гаджетов. Это позволило отправить на переработку 100 килограммов пластика, стекла, стали и лития. Такими данными поделились в МегаФоне, изучив программу обмена бывших в употреблении смартфонов.

Предпочтения югорчан. В этом году специалисты отмечают рост интереса населения к покупке новых смартфонов со скидкой именно за счет сдачи старых. Только за последние 30 дней жители Югры принесли в салоны связи в 2 раза больше мобильных устройств, чем месяцем ранее, чтобы выгоднее приобрести современные модели телефонов.

Ханты-Мансийский автономный округ впервые вошел в топ-15 регионов России по активности участия населения в программе «смени старое на новое», обогнав Тюменскую область и Екатеринбург.

«Принцип трейд-ин выполняет важные функции: во-первых, помогает привлечь внимание населения к проблеме электронного мусора. Правильно утилизировать устройства, ставшие ненужными. Во-вторых, выгодные условия на покупку новых гаджетов также стимулируют людей не хранить дома старые, а покупать более современные смартфоны с хорошей скидкой», - рассказал директор МегаФон Ритейл на Урале Алексей Быков.

Что приносят в салоны. Чаще всего сдают на утилизацию гаджеты Samsung. При этом взамен югорчане вновь выбирают прежнюю, полюбившуюся марку смартфона, но уже с более усовершенствованными характеристиками.

Что покупают. Как правило, при сдаче старого гаджета приобретают новый стоимостью от 10 000 рублей.НаSamsung приходится более 79% от общего объема продаж в Югре, у айфонов доля 9% Xiaomi - 6%.

Средний чек на покупку смартфона в этом году по программе трейд-ин вырос на 58% и составляет 17 000 рублей. При этом, каждый третий мобильный телефон северяне предпочитают оформить в рассрочку.

Общероссийские тренды. За последний год в салонах МегаФона по всей стране приняли на 27% больше старых устройств, взамен на новые. Доля продаж смартфонов по таким условиям от всех реализованных гаджетов в количественном и денежном выражении составляет более 20%.


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Сегодня в 16:45, просмотров: 163, комментариев: 0
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