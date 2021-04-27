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​«Бессмертный полк» в этом году уйдет в небо

Губернатор Югры Наталья Комарова: майские мероприятия будут переведены в онлайн-режим

​«Бессмертный полк» в этом году уйдет в небо
Скрин: admhmao.ru

Майские праздники в этом году отметят перед мониторами. Губернатор Югры Наталья Комарова на заседании регионального оперативного штаба рассказала, как пройдут майские торжественные мероприятия и акции в Югре.

«С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в стране регионе в мае будут проведены мероприятия, которые максимально переведены в онлайн-режим», — отметила губернатор.

«Бессмертный полк» — не исключение, он тоже пройдет в режиме онлайн. Однако выглянуть в окно все же стоит: над Сургутом и Нижневартовском пролетят самолеты в рамках акции «Бессмертный полк в небе Югры».

Дистанционно также пройдут акции «#ОкнаПобеды», «#Мирныеокна». А вот участники акций «Рассвет Победы» и «Радость Победы» поздравят ветеранов лично, возложат цветы к мемориалам.

Многие многолюдные мероприятия, в числе которых военно-патриотические игры, фестивали, конкурсы, концерты и флешмобы, автопробеги, все-таки состоятся, но с минимальным количеством участников и с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Не будут в этом году проводиться парады, массовые шествия, митинги, другие публичные мероприятия, связанные с участием большого количества людей.

«Вместе нам очень важно добиться устойчивой динамики снижения заболеваемости вирусными инфекциями, чтобы рассматривать возможность смягчения ограничительных мероприятий или их снятие», — подытожила глава региона.

О том, как будут праздновать Первомай и День Победы в Сургуте (спойлер: в основном в онлайн-режиме и по ТВ), читайте в материале siapress.ru.


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Сегодня в 16:10, просмотров: 230, комментариев: 0
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