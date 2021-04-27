Названы самые востребованные весенне-летний период специалисты в ХМАО

К лету в Югре появилась востребованность в шиномонтажниках, дорожных рабочих и бетонщиков. О росте числа таких вакансий сообщают эксперты портала Зарплата.ру со ссылкой на личные исследования.

Отмечается, что в апреле спрос на специалистов в сфере обслуживания авто вырастает вдвое – владельцы личного транспорта активно переходят на летнюю резину. Оценивают труд таких работников, в среднем, в 43 тысячи рублей, однако в «жаркий сезон» доход может значительно вырасти – до 100 тысяч.

С апреля по октябрь также начнется ямочный ремонт. Дефицит работников налицо – строительные, дорожные и автотранспортные предприятия готовы взять людей без опыта и студентов. Средний доход составит 60 тысяч рублей.

Также в ХМАО ожидается рост вакансий на место бетонщика для устройства фундамента – востребованность профессии вырастает в шесть раз из-за короткого периода строительного сезона. Работодатель готов платить 60 тысяч рублей, но специалистов найти будет сложнее: в основном эту должность занимали мигранты, которые из-за коронавирусных ограничений уехали на родину.