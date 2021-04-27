В детских садах ХМАО на время майских праздников организуют дежурные группы

В нерабочие дни с 1 по 11 мая школы и детские сады работать не будут. Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова во время заседания регионального оперативного штаба. При этом она отметила, что в дошкольных учреждениях будут организованы дежурные группы.

«В соответствии с распоряжением губернатора, муниципальные образования автономного округа организуют мобильные группы в дошкольных образовательных организациях по заявлению родителя, законного представителя, если вы привлекаетесь к работе с 4 по 7 мая, ваш ребенок может посещать детский сад в этих мобильных группах», – пояснила глава региона.

Школы с 4 по 7 мая не работают, но должны проводить допзанятия для учеников 9 и 11 классов для подготовки к госэкзаменам. Также уточняется, что в этот период реализация дополнительных образовательных программ будет продолжена.

Ранее siapress.ru писал о том, что дни с 1 по 11 мая объявлены нерабочими. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин.