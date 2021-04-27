Жительница Когалыма пять лет получала пособия на детей, которых не воспитывала

Многодетная мама из Когалыма более пяти лет получала социальные выплаты за детей, которых не воспитывала. Ее ждет лишение свободы.

Подсудимая имела удостоверение многодетной семьи, и с июня 2015 года по август 2020 года получала средства на содержание трех несовершеннолетних детей – всего более 367 тысяч рублей. При этом в воспитании детей она не участвовала, а деньги тратила на личные нужды. В 2020 году женщину и вовсе лишили родительских прав.

Суд признал женщину виновной. Сейчас ее ждет наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно, с испытательным сроком на один год.

Материальный ущерб на сумму свыше 367 тысяч рублей будет возмещен «Центру социальных выплат».