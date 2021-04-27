16+
Логотип Сиапресс
USD  74,9578   EUR  90,4666  

Новости

Больше новостей
Следует ли на майские праздники запретить продажу алкоголя?
Комментировать
0
Чем вы будете заниматься на майских выходных?
Комментировать
0
Вы потребляете...
Комментировать
0
Майские праздники следует...
Комментировать
0
В конфликте Тамары Лычкатой и Артура Латыпова вы на стороне...
Комментировать
0
Оцените уборку снега в Сургуте этой зимой
Комментировать
0
Какой хлеб вы покупаете?
Комментировать
0
Путинские выплаты помогут вам проголосовать в сентябре за «Единую Россию»?
Комментировать
0
Больше опросов

​Югорчане подсаживаются на займы до зарплаты

Выдача микрозаймов в Югре выросла почти в полтора раза

​Югорчане подсаживаются на займы до зарплаты
Фото: pixabay.com

В Югре в первом квартале 2021 года выдано 96 863 микрозаймов. Это на 42,4 процента больше, чем за такой же период 2020 года. Динамика выше только в Ставропольском крае (+61,7%), Якутии (+56,5%), Московской области (+51,1%) и Москве (+45,1%).

Всего в России за первые три месяца года выдано шесть миллионов кредитов до 30 тысяч рублей, подсчитали аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Рост по сравнению с прошлым годом составил 27,3 процента. Растущую популярность займов «до зарплаты» аналитики объясняют тем, что у россиян появилась возможность оформлять их удаленно.

«Начиная с осени прошлого года, число выданных микрозаймов растет темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели. Стоит отметить, что во многом этот рост связан с увеличением в последнее время доли онлайн заявок в сегменте микрозаймов. Так, в первые месяцы 2021 года она составляла около 75 процентов от общего числа заявок. При этом после некоторого снижения выдачи займов «до зарплаты» в феврале текущего года, в марте вновь было отмечено увеличение числа предоставленных гражданам микрозаймов. Таким образом, пока тенденция существенного роста выдачи в этом сегменте розничного кредитования сохраняется», - объяснил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.


нравится (0) не нравится (2)
Сегодня в 14:52, просмотров: 271, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Газпром переработку» возглавил Айрат Ишмурзин 1298
  2. ​Источники: Тамару Лычкатую уволят из Сургутского театра сегодня 1090
  3. ​Сотрудник управления по дорожному хозяйству Нижневартовска пойдет под суд 1063
  4. Ирина Урванцева: «В год в Сургуте случается 900 инфарктов. В шести процентах случаев — с летальным исходом» 961
  5. ​Это наш сукин сын 857
  6. ​«Тамара Лычкатая имеет полное право на адекватный профессиональный диалог» 778
  7. ​В Югре пьяный водитель сбил женщину насмерть 770
  8. ​Трассу «Тюмень – Ханты-Мансийск» начинают ремонтировать. Где будут пробки 765
  9. ​В Югре выросла доля автомобилей, купленных в кредит 740
  10. ​На реках Югры произвели шесть взрывов // ВИДЕО 716
  1. Бесконечные шашлыки ждут россиян в мае: ​Путин продлил майские праздники 14050
  2. ​А у меня коты! 6755
  3. ​Пенсионерка из Сургута заболела пневмонией после прививки от COVID-19 5261
  4. ​В Сургуте прошел несогласованный митинг в поддержку Навального 5135
  5. ​А что скажет Петерман? 3698
  6. ​«Работать-то не пробовали?» Сургутские предприниматели в шоке от «майского подарка» Путина 3640
  7. ​СИБУР продолжает модернизацию газоперерабатывающей инфраструктуры в Западной Сибири 3506
  8. ​Как поссорились Тамара Никифоровна и Артур Альбертович 3450
  9. ​В тг-каналах сообщают о задержаниях на несанкционированном митинге в Нижневартовске 3221
  10. ​Источники: В Сургутский театр нагрянули силовики 3198
  1. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 20471
  2. Помощник депутата Госдумы обозвал офис Сургутнефтегаза стадионом 18840
  3. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 14508
  4. Бесконечные шашлыки ждут россиян в мае: ​Путин продлил майские праздники 14050
  5. Отец не хотел давать денег сыну, поэтому зарезал его 13222
  6. В Москве жестоко расправились с таксистом: попрощаться с убитым приехали коллеги 12485
  7. ​Была пьяна: югорчанка убила супруга ударом ножа, а утром вызвала полицию 10450
  8. Юганец устроил вооруженное ограбление: ему хотелось получить энергетик 10075
  9. ​Сотрудникам «Юганскнипи» задолжали семь миллионов рублей по зарплате 9732
  10. ​В Нижневартовске звонок о заложенной бомбе парализовал работу Самотлорнефтегаза 9155

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика