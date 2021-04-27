Выдача микрозаймов в Югре выросла почти в полтора раза

В Югре в первом квартале 2021 года выдано 96 863 микрозаймов. Это на 42,4 процента больше, чем за такой же период 2020 года. Динамика выше только в Ставропольском крае (+61,7%), Якутии (+56,5%), Московской области (+51,1%) и Москве (+45,1%).

Всего в России за первые три месяца года выдано шесть миллионов кредитов до 30 тысяч рублей, подсчитали аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Рост по сравнению с прошлым годом составил 27,3 процента. Растущую популярность займов «до зарплаты» аналитики объясняют тем, что у россиян появилась возможность оформлять их удаленно.

«Начиная с осени прошлого года, число выданных микрозаймов растет темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели. Стоит отметить, что во многом этот рост связан с увеличением в последнее время доли онлайн заявок в сегменте микрозаймов. Так, в первые месяцы 2021 года она составляла около 75 процентов от общего числа заявок. При этом после некоторого снижения выдачи займов «до зарплаты» в феврале текущего года, в марте вновь было отмечено увеличение числа предоставленных гражданам микрозаймов. Таким образом, пока тенденция существенного роста выдачи в этом сегменте розничного кредитования сохраняется», - объяснил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.