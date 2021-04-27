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Лишенная родительских прав югорчанка пять лет обманом получала выплаты на детей

Жительница Когалыма «заработала» на своих детях более 367 тысяч, хотя участие в воспитании не принимала

Лишенная родительских прав югорчанка пять лет обманом получала выплаты на детей
фото: pixabay.com

Жительница Когалыма, лишенная родительских прав, получала выплаты на детей по удостоверению многодетной пять лет подряд. Всего ушлая югорчанка «заработала» более 367 тысяч рублей, хотя воспитанием отпрысков не занималась. Деньги женщина тратила на личные нужды.

«Суд, с учетом данных о личности подсудимой, признал ее виновной в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком на год. Суд также удовлетворил исковые требования в пользу казенного учреждения «Центр социальных выплат» в счет возмещения материального ущерба на сумму свыше 367 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Отметим, что такая проблема, в основном, возникла с коронавирусными выплатами – их мог получить родитель, не лишенный родительских прав, однако не занимающийся ребенком. Подробнее об этом можно узнать из интервью корреспондента siapress.ruс юристом.


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Сегодня в 13:07, просмотров: 275, комментариев: 0
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