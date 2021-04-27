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​Сургутский параспортсмен Алексей Ашапатов установил новый рекорд страны

Параатлеты из Югры установили пять рекордов страны на всероссийских стартах в Адлере

​Сургутский параспортсмен Алексей Ашапатов установил новый рекорд страны
Фото: Центр адаптивного спорта Югры

С новым рекордом страны сургутский параспортсмен Алексей Ашапатов вернулся со Всероссийских соревнований по легкой атлетике. Он сумел метнуть диск (класс F57) на расстояние 45,96 метров. Так он улучшил свой прошлогодний результат на 2,76 метров. Кроме того, еще четыре рекорда страны принадлежат трем югорским спортсменам. Среди них Вениамин Никитин, Светлана Байгулова, Анна Мокан.

Параатлеты из Югры привезли 29 медалей с этих соревнований. Старты проходили с 23 по 26 апреля в Адлере. В метании диска, копья, булавы и толкании ядра соревновались 156 спортсменов из 28 регионов России. Югру представляли 26 человек.

«Выступлением легкоатлетов очень доволен, у нашей команды большой потенциал, появляются новые перспективные спортсмены. По итогам данных соревнований пять югорчан попали в списки сборной команды для участия в чемпионате Европы в Польше, который пройдет с 28 мая по 6 июня 2021 года. Это Алексей Ашапатов, Дмитрий Душкин, Замир Шкахов, Евгений Малых и Сергей Махов», – говорит старший тренер сборной Югры по легкой атлетике спорта лиц с поражением ОДА Александр Боровых.


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Сегодня в 12:30, просмотров: 318, комментариев: 1
Комментарии:
6xz34e
не нравится
Сегодня в 15:38
Молодец!Поздравляем!!!

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