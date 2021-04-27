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В ХМАО чаще, чем по России, интересуются вахтовой работой

Чуть более 14 процентов югорчан готовы ехать на вахту

В ХМАО чаще, чем по России, интересуются вахтовой работой
фото: pixabay.com

В Югре чаще, чем в России, интересуются работой вахтовым методом. Исходя из исследования экспертов hh.ru, чуть более 14 процентов вакансий и резюме предлагают такой вариант трудоустройства.

Так, за последние два месяца в ХМАО приходится 14,9 процентов на вахтовые вакансии. По России этот показатель куда меньше – менее пяти процентов. Однако в некоторых регионах сотрудники, желающие работать таким образом, более востребованы: например, в Ямало-Ненецком автономном округе на вахту приходится 33,4 процента, в Забайкальском крае – 26,3, в Чукотском автономном округе – 26,1.

Интересуются вакансиями 14,5 процентов нетрудоустроенных югорчан, но по стране доля таких соискателей опять же меньше пяти процентов. Значительно чаще остальных вахтой интересуются работники из Сахалинской области (22,2 процента), Ямало-Ненецкого автономного округа (20 процентов) и Чукотского автономного округа (19,1 процента). Реже всего на вахту готовы ехать жители Москвы и области столицы.

«С начала года в стране было открыто более 123 тысяч вакансий, предлагающих работу вахтовым методом – это на 42 процента больше, чем в аналогичный период 2020 года», – отметила Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал.


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Сегодня в 12:02, просмотров: 317, комментариев: 0
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