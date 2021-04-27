Началось масштабное голосование по отбору проектов благоустройства в Югре

Накануне, 26 апреля, стартовало масштабное голосование по отбору проектов благоустройства по всей стране, в том числе и Югре. Оно продлится до 30 мая. В нашем регионе на выбор жителей представлены 55 объектов в 15 муниципальных образованиях: 18 городских площадей и общественных пространств, 13 скверов, семь парков, а также другие инициативы – парковки, набережные, пляжи, пешеходные дорожки, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Суть процесса в том, чтобы определиться с приоритетностью проектов – так или иначе каждый из них будет реализован, но те, которые получат большую поддержку граждан, появятся в первую очередь. Более того, от активности югорчан зависит финансирование этих проектов – каждый из них, набравший более 30 тысяч голосов, получит федеральное софинансирование. Это значит, что у местного бюджета высвободятся средства, которые можно будет направить на другие проекты.

«Рейтинговое голосование по выбору территорий для благоустройства — это возможность сделать улицы, парки, скверы, дворы, детские площадки, городскую среду такими, как вы мечтаете. В 2020 году по итогам рейтингового голосования в автономном округе благоустроены 64 общественные территории», – подбодрила жителей региона губернатор Наталья Комарова.

Голосовать могут все жители округа в возрасте от 14 лет, процесс уже запущен на платформе za.gorodsreda.ru и на сайте «Госуслуги». Узнать подробности об этом голосовании можно в разборе СИА-ПРЕСС.