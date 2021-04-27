В 11 муниципалитетах Югры выявлены случаи заражения коронавирусом

В Югре за сутки выявили 50 зараженных коронавирусом. За всю пандемию лечение проходили 55 855 жителей округа. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи зафиксированы в 11 муниципалитетов региона:
- Ханты-Мансийск – 12;
- Сургут – 8;
- Нефтеюганский район – 7;
- Урай – 6;
- Нижневартовск – 5;
- Нягань – 5;
- Ханты-Мансийский район – 2;
- Нефтеюганск – 2;
- Сургутский район – 1;
- Мегион – 1;
- Кондннский район – 1.
«На момент выявления у 35 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 14 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 50 случаях. Состояние 34 пациентов тяжелое, 18 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информирует оперативный штаб.
Летальных исходов среди пациентов накануне не зафиксировано. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 791 человек. За сутки излечились 66 человек, за весь период пандемии – 54 535 югорчан.