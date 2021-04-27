В Нягани – ДТП со смертельным исходом

Смертельная авария произошла на улице Интернациональная в Нягани. 34-летний мужчина за рулем «Форда» сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Столкновение было такой силы, что привело к гибели 66-летней женщины.

Водитель скрылся с места ДТП. Позже оказалось, что у него не было прав на управление автомобилем и он также был пьян.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло четыре аварии, в которых один человек погиб и трое получили травмы.

Автоинспекторы задержали девять водителей за управление транспортом нетрезвом состоянии, шесть – за отказ от освидетельствования, троих – за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 74 водителя нарушили ПДД, выехав на полосу встречного движения, и были оштрафованы. 41 водителя наказали за нарушение требований к перевозке детей.