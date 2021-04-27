Глава Депкультуры Югры Артур Латыпов проведет встречу с коллективом Сургутского театра

Встреча руководителя департамента культуры Югры Артура Латыпова и коллектива Сургутского музыкально-драматического театра наконец состоится в очном формате: чиновник приедет в Сургут 29 апреля. Об этом сообщила руководитель театра Тамара Лычкатая в своем инстаграме.

Формальным поводом для встречи послужил недавний визит силовиков в театр в связи с возбужденным уголовным делом против замдиректора по административно-хозяйственной части Александра Лычкатого. Напомним, что, по данным Следственного комитета, он подозревается в получении взятки от одного из предпринимателей в рамках работы по ремонту входной группы здания театра. Сумма предполагаемой взятки — 50 тысяч рублей.

По словам Лычкатой, подозрения безосновательны: о даче взятки заявила руководитель фирмы, которая и производила ремонт, — и сделала она это заявление после того, как театр выиграл два суда (сначала в Ханты-Мансийске, потом в Омске), требуя от нее исправить дефекты, допущенные при ремонте.

Встреча Латыпова и Лычкатой станет первой после того, как возобновились «военные действия» — напомним, обе стороны относятся друг к другу без приязни. Об истоках нелюбви siapress.ru писал ранее в материале «Как поссорились Тамара Никифоровна и Артур Альбертович».